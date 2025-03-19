Чудеса на польских виражах: кто может стать следующим президентом Речи Посполитой

Политическая сцена Польши преподносит участникам, наблюдателям и экспертам все больше сюрпризов. За два месяца до президентских выборов в стране, действующий лидер которой Анджей Дуда не может быть переизбран на очередной срок, кандидаты на высший пост в государстве показывают чудеса политической эквилибристики.

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18 мая, а именно тогда состоится волеизъявление граждан современной Речи Посполитой, померяться своим весом среди избирателей намерен 21 кандидат. При этом в отличие от предыдущих кампаний административный ресурс претендентов на президентское кресло определяющей роли не играет.

В тройку лидеров, причем с большим отрывом от конкурентов, вошли "скромный" мэр Варшавы Рафал Тшасковский (32 процента поддержки), директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий (19,5 процента), а также дышащий ему в спину лидер свежеиспеченной партии "Новая надежда" и "пламенный конфедерат" Славомир Ментцен (18,9 процента).

Еще одно отличие нынешней борьбы за место на олимпе - отсутствие активного участия в избирательных виражах "динозавров" (кто-то предпочитает называть их патриархами) польской политической сцены - действующего премьера Дональда Туска и бессменного лидера ныне самой влиятельной оппозиционной партии "Право и справедливость", мастера интриг и любителя "порулить страной с пассажирского сиденья" Ярослава Качиньского. Каждый из них поддерживает своего фаворита - Тшасковского и Навроцкого и, казалось бы, основная схватка должна развернуться именно между этими фигурами.

Но польский электорат внес коррективы, что называется на дальних подступах. Дело в том, что рейтинги Тшасковского и Навроцкого за последний месяц просели на 2,5 - 3 процента, а вот Ментцен - самый молодой из упомянутой тройки кандидатов-лидеров продолжает набирать политические очки среди молодежи. Феноменом это назвать, наверное, можно лишь с натяжкой, но факт остается фактом - у этого политика есть шансы "сломать систему". И даже если этому не суждено случиться, Ментцен, отчаянно сражаясь за каждый голос и оттягивая на себя все более весомую часть будущих избирателей, гарантирует переход президентской кампании во второй тур, проведение которого предусмотрено первого июня.

В какой мере победа на выборах каждого из кандидатов повлияет на отношения Польши с Россией? Лишь в той степени, в которой изменится соотношение внешнеполитической ориентации Варшавы - на Брюссель или на Вашингтон. К тому же должность президента Польши далеко не столь влиятельна и значима, как место премьера, которое независимо от итогов президентской кампании продолжит занимать пан Туск. А при нем ждать оттепели в отношениях с Москвой не приходится.