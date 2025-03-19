Жена легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис заявила, что деменцию, которую диагностировали у него в 2023 году, невозможно вылечить, передает Town&Country. Младшие дочери Уиллиса Мейбл и Эвелин наблюдают за тем, как их отцу становится хуже, а мать не скрывает от них правды.

Когда мы видели, что Брюсу приходится трудно, я объясняла это детям, чтобы они понимали. Но это заболевание — хроническое, прогрессирующее и смертельное. И лекарства от него нет. Конечно, я не хочу говорить с ними о конце, да они и не спрашивают. Они знают, что папочка не поправится, — рассказала Эмма Хеминг Уиллис.

Сообщается, что состояние актера ухудшается. В марте 2024 года стало известно, что Брюс Уиллис потерял в весе, у него плохой аппетит. По мнению врачей, это может говорить о том, что болезнь актера находится в финальной стадии.

Однако, в январе этого года актер впервые с 2023 года вышел на публику. Это произошло на фоне масштабных лесных пожаров в Калифорнии, которые грозили затронуть и Брентвуд — пригород Лос-Анджелеса, где живет Брюс Уиллис. Актер встретился с полицейскими и выразил им свою благодарность за труд. Уиллис пожимал руки сотрудникам полиции и фотографировался с ними.

Брюс Уиллис отмечает 70-летний юбилей 19 марта. Его дочь Румер в соцсетях попросила поклонников поздравить легенду Голливуда. Она заявила, что у отца все отлично.

Ранее сообщалось о том, что первые слухи о серьезной болезни Брюса Уиллиса появились в 2015 году. Театральные критики заметили, как 60-летний артист играл в бродвейском спектакле «Мизери» с большим наушником. Предположительно, через него актеру подсказывали текст.