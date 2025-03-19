Начались переговоры Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает агентство Reuters.

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«Происходит сейчас — президент Трамп находится в Овальном кабинете и ведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил представитель Белого дома.

Ранее спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США ослабят антироссийские санкции после достижения окончательной договоренности о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не обсуждали этот вопрос, однако проблема экономических ограничений может стать актуальна позже.