Шор: Санду потеряет власть в 2025 году

Руководитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор считает, что президент республики Майя Санду потеряет власть уже в этом году.

"Я уверен, что в этом году будет демонтаж прозападного режима, который четыре года системно разрушал Республику Молдова. Для этого есть все основания так считать", - сказал он журналистам.

Шор отметил, что на прошедшем в 2024 году референдуме об интеграции в ЕС большая часть жителей внутри страны высказалась против европейской интеграции.