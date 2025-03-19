В США дали оценку Трампу после беседы с Путиным

Готовность президента США Дональда Трампа заняться дипломатией для достижения мира между Украиной и Россией воодушевляет.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Скотт Перри из Пенсильвании, сообщает Fox News.

«Я воодушевлен готовностью президента Трампа заняться дипломатией для достижения мира между Украиной и Россией, особенно после того, как Байден отказался даже поднять трубку, чтобы попытаться», — сказал политик.

В Комитете по иностранным делам Палаты представителей США отметили, что состоявшийся разговор лидеров двух стран можно описать как «искусство сделки».

Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя телефон разговор Трампа и президента России Владимира Путина, назвал их великими лидерами, которые объединились ради блага человечества. Уиткофф отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе.