ЕС осудил нарушение перемирия в Газе

Евросоюз осуждает нарушение Израилем прекращения огня в Газе и призывает Тель-Авив прекратить военные действия. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"ЕС осуждает нарушение режима прекращения огня в секторе Газа и гибель мирных жителей, включая детей, в результате израильских авиаударов. ЕС призывает Израиль прекратить военные операции и повторяет свой призыв к ХАМАС немедленно освободить всех заложников. ЕС настоятельно призывает Израиль проявить сдержанность и возобновить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи и электроэнергии в сектор Газа", - отмечается в нем.