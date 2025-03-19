Трамп: Канада — худший партнёр, ей суждено стать стать 51-м штатом США

Американский лидер Дональд Трамп назвал Канаду худшим партнёром для переговоров.

Об этом глава Соединённых Штатов сказал в беседе с Fox News, комментируя жёсткий подход его администрации к соседней стране.

«Канада должна была стать 51-м штатом, мы её субсидируем каждый год на $200 млрд», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин сказал, что США ввели пошлины против Канады для поддержки своих нефтяников.