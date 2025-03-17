Украинцам в Польше начали приходить «повестки»

Украинским беженцам в Люблине (Польша) начали приходить повестки-приглашения в рекрутинговый центр «Украинского легиона», сообщает «Страна.ua». Отмечается, что подлинность документов вызывает вопросы.

В «повестках»предлагается явиться в рекрутинговый центр, который набирает добровольцев среди граждан Украины, живущих в Европе. При этом в Люблине действительно находится офис «Украинского легиона».

Ранее сообщалось, что проживающие за рубежом граждане Украины заключили военные контракты с Минобороны страны в польском городе Люблине и начали проходить там подготовку. Отмечается, что все они присоединились к формированию под названием «Украинский легион». Там заявили, что в этот раз к добровольцам присоединились женщины, которых также согнали в Польшу для военной подготовки.

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До этого Reuters сообщало, что свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей. В публикации утверждается, что военные потери ВСУ скрываются. Журналисты уточнили, что цифры по погибшим и раненым значительно разнятся. Но, подчеркнули авторы материала, известно, что «они катастрофические».