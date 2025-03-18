В Киеве прогремели взрывы

В Киеве во вторник, 18 марта, снова прогремели взрывы. В городе звучит воздушная тревога, пишет РИА Новости.

В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской областях.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве в нескольких районах утром во вторник, 18 марта.

После этого начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил о пожаре на складах.

Напомним, что минувшей ночью взрывы прогремели в Черкассах и городе Кременчуг Полтавской области. Сирены воздушной тревоги звучали в Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

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