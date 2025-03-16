Не президент России Владимир Путин, а глава Франции Эммануэль Макрон стремится к новой мировой войне. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это не Путин хочет третьей мировой войны», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что именно Макрон ответственен за эскалацию украинского конфликта и призвал французов насторожиться.

Путин: идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить

Это заявление последовало после слов Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, которая нуждается в получении ядерного оружия для защиты всего пространства Евросоюза (ЕС), передает «Царьград». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Макрона как конфронтационное и указал на недочеты в его аргументах, в частности, отсутствие упоминаний о расширении НАТО к российским границам.