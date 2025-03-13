Трамп допустил аннексию Гренландии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты присоединят к себе Гренландию. Его слова приводит The Guardian.

Трампа попросили оценить перспективу присоединения Гренландии к США.

«Я думаю, что это произойдет», — сказал он, добавив, что США и Дании придется «заключить сделку по острову».

По его словам, присоединение Гренландии необходимо Соединенным Штатам с точки зрения международной безопасности.

Ранее Трамп пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, и не исключил возможности использования военной силы для его перехода под контроль Вашингтона.

Трамп «пригласил» Гренландию в состав США

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.