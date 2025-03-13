Лукашенко анонсировал разговор Путина с представителями США

Президент России Владимир Путин проведет разговор с представителями президента США Дональда Трампа 13-14 марта насчет перемирия на Украине. Как сообщает Первый канал, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

Лукашенко заметил, что кроме перемирия у сторон «куча вопросов», которые требуют обсуждения.

«И это надо [...] взвешивать и принимать соответствующие решения», — добавил белорусский президент.

Напомним, что спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что целью Уиткоффа во время визита будет призвать Россию подписать соглашение о прекращении огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что 13 марта у российских властей будут контакты с представителями США. Он не стал раскрывать, может ли Путин лично принять Уиткоффа. По словам Ушакова, Россия и США договорились, что подобные контакты будут носить закрытый характер.