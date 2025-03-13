Иран и США уже ведут переговоры через посредников

Тегеран и Вашингтон поддерживают контакты и уже проводят консультации по иранской ядерной программе через посредников. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

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"В отношении возможных переговоров по ядерной тематике у нас есть план и продуманная стратегия. Переговоры продолжаются через посредников, также поддерживается канал взаимодействия с тремя европейскими странами (Великобританией, Германией и Францией - прим. ТАСС)", - сказал министр газете Iran.

Он добавил, что Иран сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и его гендиректором Рафаэлем Гросси.

"Сейчас рассматривается новая инициатива для урегулирования существующих вопросов", - отметил Арагчи.

"Если мы начнем переговоры [с США] в условиях, когда другая сторона навязывает политику максимального давления, то вступим в них с заведомо слабых позиций и не добьемся никаких результатов. Дело не в упрямстве или идеалистических принципах, а в профессиональном подходе. Необходимо доказать другой стороне, что стратегия давления неэффективна, и только тогда можно будет сесть за стол переговоров на равных", - добавил Арагчи.

Администрация 46-го президента США Джо Байдена вела непрямые переговоры с Тегераном в Австрии, а затем в Омане. Консультации в Вене завершились безрезультатно в 2022 году.

Переговорный процесс в Маскате был заморожен из-за вторжения Израиля в Ливан 1 октября 2024 года. В 2024-2025 гг. в Женеве иранские дипломаты провели несколько встреч с представителями Великобритании, Франции и Германии, которые хотели бы выступить посредниками в переговорах Ирана и США.

14 марта в Пекине пройдет встреча заместителей глав МИД Ирана, России и Китая по иранской ядерной проблематике.

Дональд Трамп после победы на выборах президента США в ноябре 2024 года дал понять, что вернется к политике максимального давления на Иран. Он неоднократно угрожал Тегерану применить военную силу, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном по ее ядерной программе. После вступления в должность главы государства Трамп подписал указ о возобновлении политики максимального давления, заявив, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением.

7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Лидер Ирана в ответ заявил, что США руководствуются лишь собственными интересами, поэтому Тегеран против переговоров с Вашингтоном. 12 марта Хаменеи выразил мнение, что заявления Трампа о готовности к переговорам - обман мирового общественного мнения.