Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, объявил о планах вложить сотни миллиардов евро в инфраструктуру и укрепить военную мощь Германии. Как пишет Bloomberg, эта инициатива объясняется стремлением Берлина «возглавить Европу».

«Расходящиеся стратегические приоритеты США делают Европу более уязвимой перед геополитическими угрозами, чем когда-либо с конца холодной войны», — заявил немецкий политик Давид Макалистер, глава комитета по международным делам Европарламента.

Именно поэтому Европа должна «срочно реагировать» на происходящее, считает Макалистер.

Насколько реалистичны эти предложения, станет ясно уже 13 марта, когда Бундестаг соберётся на специальное заседание для обсуждения необходимых законопроектов, отмечается в материале.

Ранее глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что Мерц хочет продлить конфликт на Украине.