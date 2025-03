В городе Малага, Испания, восьмилетняя девочка застряла в стиральной машине и просидела внутри больше 50 минут. Об этом пишет Need To Know.

Девочка залезла в выключенную стиральную машинку во время игры и не смогла выбраться из нее самостоятельно. Она позвала родителей, но тем тоже не удалось ее освободить. Пришлось вызвать спасателей.

Прибывшие пожарные дали девочке телефон, чтобы она отвлеклась, и принялись разбирать стиральную машину. Чтобы вытащить ребенка, им понадобился почти час.

Девочка не пострадала. После неудачной игры у нее осталось два синяка — на лодыжке и колене.

