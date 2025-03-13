Посол РФ в Румынии: Москва не влияет на выборы в стране

Москва не оказывает никакого влияния на президентские выборы в Румынии. Ярлык кремлевского агента, который пытались повесить на отстраненного от участия в выборах Кэлина Джорджеску, не сработал, подчеркнул посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.

Как обратил внимание дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live", в Румынии идет борьба двух линий за власть - "пробрюссельской и националистической, идеологию которой исповедуют консервативные силы в Европе". По его словам, ни одна из этих группировок не является пророссийской, а Москву "пытаются втянуть во внутриполитические румынские разборки и использовать для борьбы со своими оппонентами".

"Для России, конечно, небезразлично, кто будет президентом Румынии, но совершенно очевидно, что мы никоим образом к этому процессу не подключены, никоим образом на эти электоральные события не влияли и не влияем, но объяснять это нашим оппонентам просто бессмысленно, потому что они пытаются представить это таким образом, как будто у России нет других забот, кроме результатов выборов в Румынии, - указал посол. - Этот ярлык кремлевского агента, который они пытались повесить на Джорджеску, фактически не сработал, потому что население страны этому не поверило".

Первый тур президентских выборов в Румынии, на котором Джорджеску получил наибольшее количество голосов, прошел 24 ноября прошлого года. Однако уже 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново. Предлогом послужили подозрения в некоей связи критикуемого из Брюсселя кандидата с Россией. Однако детальное расследование никаких подтверждений таких связей не выявило.

Правительство Румынии тем не менее приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило повторные президентские выборы на 4 и 18 мая этого года. При этом в начале весны в отношении Джорджеску было инициировано уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка. А 9 марта на этом фоне Центральное избирательное бюро страны не допустило кандидата к участию в новом голосовании.