В Грузии вынесли приговор Саакашвили

Суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным и приговорил его к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств. Об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari.

«Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о «пиджаках»», — пояснило издание.

Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Согласно решению суда, Саакашвили осужден на девять лет тюрьмы, а также на три года лишен права занимать должности на государственной службе.

Вместе с ним по делу о растрате проходил и бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. Его приговорили к выплате штрафа в размере 300 000 лари (более 9,3 млн рублей).

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президента обвинили в погроме телекомпании «Имеди», и незаконном пересечении границы.

Обвинение в растрате госсредств политику было предъявлено в 2014 году. Дело известно в республике как «дело пиджаков», так как, по версии следствия, экс-президент на государственные средства приобретал дорогую одежду, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие машины и самолет и купил наручные часы.