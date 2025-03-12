В Раде раскрыли, как Зеленский решил обмануть США

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, указал на немаловажный «нюанс» в переговорах Украины и США. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской - министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

По итогам встречи Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Вашингтону ввести на 30 дней прекращение огня в небе и на море, а также ограничение на нанесение ракетных ударов большой дальности. В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц подчеркнул, что американская делегация «вникла в существенные детали того, как этот конфликт будет окончательно прекращен».

Однако, по словам депутата Рады Александра Дубинского, все обязательства, которые Украина взяла на себя в ходе переговоров с США, не будут иметь юридическую силу, если документ не будет подписан официальными лицами.

«Есть нюанс: Ермак – не глава МИД, не представитель Верховной Рады и не верховный главнокомандующий. Его полномочия – быть начальником над секретаршами в Офисе. Он не может подписывать международные соглашения», - констатировал политик.

Он уверен, что все обещания украинской стороны по прекращению огня должны быть скреплены подписью уполномоченных на это лиц или соответствующим законопроектом по итогам переговоров, иначе они несостоятельны.

«Пока мы видим только одну схему: тайные договоренности и «черный пиар», который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы», - заметил Дубинский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон надеется на согласие российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.