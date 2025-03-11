Раскрыта дата разговора Путина и Трампа

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится в пятницу, 14 марта.

«Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это будет больше, чем просто телефонный разговор», — сообщил Смирнов, не указав подробностей.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.