Трамп начал угрожать Канаде

Введение Канадой новых тарифов на электроэнергию для США вызвало критику со стороны американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что Канада традиционно злоупотребляет пошлинами, и предупредил, что Штаты прекратят субсидировать канадскую экономику.

«Несмотря на то, что Канада взимает с США от 250% до 390% пошлин на многие из наших сельскохозяйственных продуктов, Онтарио только что объявило о 25%-ной надбавке на „электричество“... Канада злоупотребляет пошлинами, ... но Соединенные Штаты больше не будут субсидировать Канаду», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп пообещал увеличить пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер

Трамп также выразил свое недовольство по поводу взаимной торговли между странами, подчеркивая, что США больше не будут терпеть непомерные тарифы со стороны Канады. Он заявил, что Америке не нужны канадские товары и энергия.

«Сделаем Америку снова великой!» — заключил глава Штатов.

Ранее, 4 марта, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин, которые затронут большинство товаров, импортируемых из Канады, Мексики и Китая. Согласно новой политике, на большинство товаров из Канады и Мексики будет наложен тариф в размере 25%. Однако на канадскую нефть будет установлена пошлина в размере 10%. Общий объем товаров, на которые распространяются новые тарифы, достигает 1,5 триллиона долларов.