В Белом доме осознают, что Владимир Зеленский не получит никакой роли после того, как конфликт на Украине будет урегулирован. О будущем нынешнего украинского лидера порассуждал на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.

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«Есть понимание, что любое урегулирование, которое возникнет, не будет включать последующей роли для Зеленского», — написал журналист.

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Он считает, что разведка США в течение продолжительного времени подозревает президента Украины в причастности к группе политических и военных лидеров республики, «выкачивающих» миллионы долларов помощи от западных союзников.

Херш со ссылкой на свой источник пишет, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу поручили донести до западных стран требование Вашингтона воздержаться от дальнейшей военной помощи Украине и выдачи денег на ее восстановление, если Зеленский останется у власти.

«В конце концов, по словам инсайдера, Зеленский останется на некоторое время, но в течение года его заменят и стрельба прекратится», — отметил журналист.

Он добавил, что теперь целью США является в первую очередь достижение «краткосрочной и прагматичной» перспективы — прекращения огня.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, что Зеленский готовится к побегу с Украины. Он «дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру», добавил политик.