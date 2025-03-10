Президент Франции Эммануэль Макрон лжет о российской угрозе с тем, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страны, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом пишет France Info.

Французский лидер 5 марта рассказал в обращении к нации, что Россия якобы стала «угрозой для Франции и Европы», и призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.

«Никакой российской угрозы для Европейского союза не существует. Это бред, придуманный президентом республики, чтобы напугать французов, манипулировать общественным мнением и еще больше загнать нашу страну в долги»,— подчеркнул политик.

Дюпон-Эньян уточнил, что Макрон «сознательно лжет», желает отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Настоящую угрозу для Франции, добавил он, представляет возможный финансовый крах ее экономики.

Медведев обратился с призывом к Макрону

Глава партии заметил, что страна находится на грани валютного кризиса, стоит на пороге конфискации сбережений французов. Кроме того, над республикой нависла угроза со стороны наркоторговцев, констатировал политик.