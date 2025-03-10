Бывший председатель правительства Испании (1996-2004) Хосе Мария Аснар выразил мнение, что американские власти сменили союзников, теперь им стала Россия.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа сменила союзников, - утверждал экс-премьер в интервью газете ABC. - Их союзниками больше не являются европейцы и украинцы. Их союзниками являются русские". Он полагает, что мир столкнулся со сменой эпохи. "Теперь это господство силы над нормой", - добавил Аснар.

По его мнению, европейцам стоит задуматься, почему последние 15 или 20 лет Европы были политическим, экономическим и стратегическим провалом. Экс-премьер Испании полагает, что в вопросах безопасности не было более успешного альянса, чем НАТО. "США ничего не выиграют от Европы, [оказавшейся] в беде, - отметил он. - Но Европа ничего не выиграет, пытаясь определить политику без США или против США".