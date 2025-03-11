В Киеве раскрыли, что США сделают с Зеленским

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что все, что потребуют США от Владимира Зеленского он вынужден будет подписать. Об этом политик высказался в своем Telegram-канале.

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В переговорах по урегулированию конфликта на Украине, по словам нардепа, есть лишь два субъекта — США и Россия, Украина же является прокси Вашингтона.

По мнению Дубинского, для президента США Дональда Трампа добиться выполнения его команд от обнаглевшего прокси – вопрос принципа.

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У Зеленского не подписать то, что ему скажут подписать, шанса нет, заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Зеленский принес извинения президенту США за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив письмо американскому лидеру.