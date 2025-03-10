Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что США уже «списали» Владимира Зеленского и начали искать ему преемника. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведчук заявил, что Зеленский не устроит США, «что бы он ни подписал и на какие бы уступки ни шел». По мнению Медведчука, президент США Дональд Трамп стремится снять с Вашингтона ответственность за украинский кризис.

«Для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать», - заявил политик.

По его мнению, Зеленский ухудшает свое положение, торгуясь с Вашингтоном, выдвигая требования и пытаясь найти союзников. Медведчук подчеркнул, что конфликт Зеленского и Трампа в Вашингтоне обнажил уже существовавшие между ними противоречия.

«Зеленский считает, что защищает США от России, а потому требует от Трампа помощи без счета и контроля, «сколько потребуется». <…> Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль «защитника западной цивилизации от варваров», он ставит себя выше человеческих потерь и страданий», - заявил Медведчук.

Во время встречи в Овальном кабинете Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей».

Economist: в переговорах США и Украины наблюдается «странная ситуация»

После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру».

Трамп также заявлял о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Трамп намекал, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.