Трамп «пригласил» Гренландию в состав США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова. Публикация появилась на его странице в Truth Social.

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Трамп заявил, что Вашингтон «поддерживает право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее». Он заверил, что США продолжат обеспечивать безопасность острова.

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«Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми – и, если вы решите, мы приглашаем стать вас частью крупнейшей нации в мире, Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.