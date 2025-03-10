Марк Карни станет новым премьером Канады

Экс-глава Банка Канады Марк Карни избран лидером правящей в стране Либеральной партии. После отставки Джастина Трюдо он станет следующим премьер-министром, передает «Интерфакс».

В ходе внутрипартийных выборов Карни набрал 85,9% голосов. На втором месте с 8% голосов бывший министр финансов и действующий член парламента Христя Фриланд.

В начале января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что останется на посту до тех пор, пока не будет избран новый лидер либералов. Карни вступит в должность после того, как Трюдо подаст прошение об отставке генерал-губернатору Канады. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Карни возглавлял Банк Канады с 2008-го по 2013 год. Затем он занимал должность председателя Банка Англии. Политик выступает против вхождения страны в состав США и за поддержку Украины.