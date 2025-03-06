В Молдавии выступили с призывом к послу России

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил на брифинге, что послу РФ в Кишиневе Олегу Озерову не следует излишне спешить с вручением верительных грамот президенту страны Майе Санду. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 5 марта, посол Молдавии в России Лилиан Дарий был приглашен в МИД РФ и получил ноту с требованием объяснить, почему молдавская сторона в нарушение Венской конвенции не приняла верительные грамоты российского посла Олега Озерова.

«Куда торопится господин Озеров? Куда он торопится? Всему свое время, нужно лишь немного терпения. Больше уважения к Молдавии, и однажды это событие, которого они с нетерпением ждут, произойдет», — отметил Гросу.

По его мнению, глава дипмиссии «подождет,» пока молдавская сторона не пригласит его на церемонию вручения грамот.

МИД вручил ноту послу Молдавии из-за не принятых Санду верительных грамот

На вопрос журналистов о том, почему Кишинев не провел это мероприятие раньше, Гросу ответил, что у властей Молдавии были «дела поважнее».