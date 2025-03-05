Трамп собрался принять «историческое» решение

Американский лидер Дональд Трамп хочет значительно увеличить производство редкоземельных металлов в США. Это «историческое» решение направлено на укрепление национальной безопасности и сокращение зависимости от импорта, особенно из Китая.

«Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — заявил Трамп.

Информация об этом была предоставлена пресс-службой Белого дома.

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Дополнительно, Трамп указал на важность введения зеркальных мер в торговой политике страны. Президент подчеркнул, что США будут отвечать аналогичными действиями на ограничения, вводимые другими странами против американских товаров и компаний.

«Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас — мы обкладываем налогами у них», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Стороны хотели заключить сделку по редкоземельным металлам. Встреча закончилась скандалом и Зеленский был вынужден досрочно покинуть переговоры. Украинская делегация еще час ждала подписания сделки, однако Трамп заявил, что сделка с Киевом его больше не интересует, передает RT.