Маск раскритиковал Зеленского

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети Маска.

По мнению миллиардера, Зеленский хочет вечной войны, которая позволит ему зарабатывать на сложившийся ситуации. Таким образом Маск отреагировал на пост президента США Дональда Трампа в социальных сетях. В своем сообщении Трамп заявил, что Зеленский сделал «худшее заявление из возможных», когда сказал о том, что завершение конфликта на Украине «еще далеко».

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — написал Маск.

28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения по редкоземельным металлам. В процессе встречи политики вступили в перепалку — в результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, без запланированных подписания документов и совместной пресс-конференции.