Состояние Папы Римского ухудшилось

У папы Римского Франциска, больного двусторонней пневмонией, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

Эпизоды были вызваны значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом.

«Ему были проведены две бронхоскопии», — говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск проснулся после бронхоспазма

Отмечается, что 88-летнему понтифику возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

В пресс-службе добавили, что папа Римский Франциск остается в сознании.