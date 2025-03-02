США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Вашингтон прекратит финансирование Киева до тех пор, пока Зеленский «не придёт с миром». Об этом заявил министр торговли США Говард Латник, сообщает ТАСС.

В воскресенье министр торговли США Говард Латник дал интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что Вашингтон не собирается предоставлять финансовые средства властям Украины до тех пор, пока Владимир Зеленский не придет к Вашингтону с миром.

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«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром», — сказал министр.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в попытке помешать миру на Украине.