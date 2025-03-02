США переключились с Украины на Израиль

Американские власти намерены ускорить процесс отправки военной помощи Израилю, оцениваемой примерно в четыре млрд долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

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«Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около четырех млрд долларов», — передает заявление Рубио ТАСС.

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Подчеркивается, что данное решение аннулирует ранее наложенные администрацией бывшего президента США Джо Байдена ограничения на поставки в Израиль некоторых типов вооружений.

Решение администрации США ускорить поставки военной помощи Израилю на фоне предыдущих ограничений, введенных Джо Байденом, является продолжением политики Дональда Трампа. Ранее он отменил запрет на отправку в Израиль тяжелых авиационных бомб MK-84. В статье Axios уточнялось, что из американских складов будет отправлено 1,8 тысячи бомб класса MK-84.