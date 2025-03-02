Премьер Польши назвал Европу «проснувшимся гигантом»

В Европе проснулся гигант, однако ей не хватает веры в то, что она «действительно глобальная держава». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед поездкой на саммит по Украине в Лондоне, его слова приводит Polskie Radio.

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Польский премьер отметил, что однажды слова о проснувшемся великане сказал в отношении Польши. Теперь, по его словам, это произошло и в Европе. Вместе с этим Туск обратил внимание, что если Европе чего-то и не хватает, то речь идет не о демографическом или экономическом преимуществе, а о вере в свои силы.

«Европа должна осознать свою силу, и об этом я тоже буду говорить в Лондоне», — заявил премьер.

Он также назвал абсурдным тот факт, что «500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских». По его словам, главным посылом Польши в Лондоне станет то, что она находится на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что Туск выразил поддержку Владимиру Зеленскому после его ссоры с Дональдом Трампом.