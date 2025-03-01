Журналист CNN Кристиан Аманпур резко отреагировала на конфликт президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет Daily Mail.

Журналисты заметили, что лидеры устроили перепалку во время пресс-конференции. Их поведение вызвало негодование у 67-летней Аманпур, ветерана британской журналистики.

В беседе с ведущей Даной Баш и корреспондентом Белого дома Кейтлан Коллинз она раскритиковала поведение политиков.

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«Никогда в истории современной дипломатии, войны, мира, чего угодно, я не видела ничего подобного», — подчеркнула Аманпур.

Журналистка выразила надежду, что ради безопасности свободного мира, ради американского народа, ради европейского народа, ради украинского народа Трамп и Зеленский выдохнут и попытаются сгладить свои разногласия.

«Невозможно понять, что будет дальше. Единственный, кто от этого выигрывает, — президент Путин», — отметила Аманпур.

Скандал между Трампом и Зеленским не был похож ни на что из того, что когда-либо публично происходило в Овальном кабинете, констатировал автор статьи.