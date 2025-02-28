Немецкая газета Bild опубликовала материал о споре между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Издание Bild опубликовало статью под названием «Трамп вышвырнул Зеленского», касающуюся спора, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи.

Белый дом опубликовал отрывок перепалки, в которую также был вовлечен вице-президент Джей Ди Вэнс. Администрация США выступила с заявлением, в котором подчеркивается их принцип «Америка на первом месте». Пресс-служба подчеркнула: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Вэнс ставят Америку на первое место».

Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, также сообщалось, что Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.