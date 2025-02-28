Лукашенко вышел из себя из-за картошки

Цены на картофель в Белоруссии выросли на 10% за два месяца, что возмутило президента республики Александра Лукашенко, передает БелТА. Глава государства обратился к правительству на совещании о новой системе регулирования цен. Лукашенко заявил, что картошка должна быть по карману жителям страны.

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И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то это любит из молодежи. Ради Бога. <...> Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки, — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что его задача заключается в том, чтобы обеспечить население теми овощами и фруктами, которые производятся в Белоруссии. По словам президента, чиновники не справились с задачей организовать стабилизационные фонды, которые смогли бы дать жителям страны зимой доступные продукты. Ответственных за сложившуюся ситуацию Лукашенко призвал «выгнать к чертовой матери».