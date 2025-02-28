Маск считает, что Вэнс станет президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил мнение, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в будущем станет главой государства.

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"Самый лучший вице-президент и наш будущий президент", - написал Маск в X, комментируя публикацию о Вэнсе.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что несколько сторонников президента США Дональда Трампа изучает возможность внесения изменений в конституцию, чтобы политик смог избраться еще на один срок. Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. В январе член Палаты представителей от республиканцев Энди Оглс внес на рассмотрение резолюцию об увеличении срока общего пребывания у власти с 8 до 12 лет.