В Германии отказались признавать Россию врагом

Россия является компонентом политики безопасности Европы, а не ее врагом, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Германии стоило бы задуматься над целесообразностью увеличения расходов на оборону.

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«В настоящее время мы покупаем у американцев различные виды вооружений без конкурсной основы и тендеров. И все это — для защиты от стран, которые нам не являются врагами», — подчеркнул он.

Крупалла указал, что Россия принадлежит к Европе. Он отказался признавать ее врагом.

Ранее сообщалось, что Германия временно разместит в Польше истребители для патрулирования воздушного пространства.