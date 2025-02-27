Глава НАТО обсудил с Трампом помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого обсудил помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети генсека.

Рютте охарактеризовал разговор с Трампом как «отличный».

«США и НАТО становятся сильнее. Союзники по альянсу активно увеличивают инвестиции в оборону», — добавил он.

Кроме того генсек указал, что страны НАТО «готовят помощь на миллиарды, а также гарантии безопасности», не уточнив при этом о каких именно государствах идет речь и входит ли в их число США.

Напомним, что с момента инаугурации Трампа Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Украины. Также, по словам президента США, в настоящее время Соединенные Штаты не предоставляют Киеву никакой помощи в области обороны.