Звезда «Сплетницы» умерла в возрасте 39 лет

Актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источники в местной полиции.

По информации издания, Трахтенберг была найдена у себя дома в 51-этажном элитном жилом комплексе Нью-Йорка. Инсайдеры сообщают, что ее смерть не расследуется полицией как подозрительная.

Известно, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, а также публиковала фотографии в социальных сетях, которые тревожили фанатов Мишель. На ней девушка выглядела нездорово и странно — многие поклонники считали, что звезда начала употреблять запрещенные препараты или испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Ранее стало известно, что американская актриса Шеннен Доэрти, звезда сериала «Зачарованные», умерла в возрасте 53 лет от рака груди.