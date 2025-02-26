У Трампа заметили необычный синяк

У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заметили крупный синяк на тыльной стороне ладони. В Белом доме прокомментировали необычный синяк политика, пишет NBC News.

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«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

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Отмечается, что синяк на тыльной стороне правой ладони Трампа был заметен во время его недавней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

Ранее стало известно, что Трамп не вышел встречать своего французского коллегу Макрона, прибывшего к Белому дому на автомобиле.