В Белом доме пообещали Пентагону встряску

Пентагон ждет встряска, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она добавила, что президент США Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, пишет РИА Новости.

В Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона Трампом
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Ранее Трамп отправил в отставку председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — подчеркнула Левитт.

Ранее сообщалось, что Трамп сразу после победы на выборах в ноябре 2024 года дал указание своим сторонникам подготовить списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона.

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