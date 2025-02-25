В Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона Трампом

Пентагон ждет встряска, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она добавила, что президент США Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп отправил в отставку председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — подчеркнула Левитт.

Ранее сообщалось, что Трамп сразу после победы на выборах в ноябре 2024 года дал указание своим сторонникам подготовить списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона.