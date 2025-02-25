Главу банка БРИКС Руссефф госпитализировали в Шанхае

Глава созданного странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф была доставлена в одну из больниц Шанхая. Об этом написал в соцсети X бразильский депутат Жозе Гимарайнш.

"Желаю выздоровления нашему [бывшему] президенту Дилме Руссефф, которая была госпитализирована в Шанхае для лечения недомогания, которое врачи не расценивают как тяжелое", - сообщил он.

Газета Folha de S. Paulo уточняет, что Руссефф была доставлена в больницу с жалобами на рвоту, головокружение и высокое давление.

БРИКС~ — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Последний саммит БРИКС состоялся в прошлом октябре в Казани. Там присутствовали пять новых членов организации, присоединившихся в январе 2024-го.