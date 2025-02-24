Трамп отказался называть Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп отказался называть российского лидера Владимира Путина диктатором.

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Трампа спросили, считает ли он Путина диктатором, как Зеленского.

«Я не использую эти слова необдуманно», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он также обвинил его в отказе проводить президентские выборы на Украине из-за очень низкого рейтинга.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором». По её мнению, он обязан покинуть свой пост.