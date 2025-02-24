Депардье попал под суд

Известный актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, расследование начала Национальная финансовая прокуратура. Силовики в середине февраля провели обыски в Париже, Мэне, Луаре, а также в Бельгии.

Источник отметил, что актера подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

По словам экспертов, Депардье столкнётся с необходимостью представить обоснования своих финансовых поступлений и объяснить возможные нарушения при исполнении налоговых обязательств.

Напомним, что легендарный актер во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Депардье отрицает все обвинения в свой адрес.