Орбан: Украина не будет членом НАТО

Украина не будет членом НАТО, она останется буферной зоной между альянсом и Россией, и это стало ясно после возвращения к власти в США республиканца Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии весенней сессии национального парламента.

"После выборов в США было решено, что Украина не станет членом НАТО. Какова будет судьба Украины и какова будет судьба оставшейся от нее территории, важно для безопасности Венгрии. Этот вопрос будет решен путем прекращения огня и мирных переговоров", - сказал Орбан, речь которого транслировалась на сайте венгерского парламента.

Он также отметил, что "мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран - членов НАТО, а статус Украины, которая снова станет буферной зоной, должен быть урегулирован соответствующим образом". "Похоже, что это будет решаться не только и, возможно, не в первую очередь европейцами", - добавил глава правительства.

"Однако членство Украины в ЕС - это исключительно европейский вопрос", - продолжил Орбан.

От имени правительства он заверил парламент, что "Украина не сможет стать членом Европейского союза без решения венгров". Премьер отметил, что если бы Украина была принята в ЕС сегодня, то это "уничтожило бы венгерских фермеров или даже всю национальную экономику".