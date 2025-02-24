Маск предрек победителя следующих выборов в бундестаг

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, миллиардер Илон Маск выразил надежду, что партия «Альтернатива для Германии» победит на следующих выборах в бундестаг. Об этом пишет РИА Новости.

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, 23 февраля. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 26,8% голосов. На втором месте оказалась ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% голосов.

«Действительно поздравляю Алис Вайдель! При таких темпах роста АдГ станет партией большинства к следующим выборам», - написал Маск на своей странице в соцсети Х.

Ранее в Бундестаге начали проверку из-за возможного вмешательства Маска в выборы в парламент Германии. В преддверии выборов Маск поддержал лидера партии АдГ Алису Вайдель, а также выступил с резкой критикой руководства Германии. В частности, он назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «дураком».

Шольц признал поражение на выборах

В свою очередь занимавший пост вице-канцлера и министра экономики Германии Роберт Хабек обвинил американского предпринимателя в «лобовой атаке» на немецкую демократию и призвал его убрать руки от нее.