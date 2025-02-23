Эрдогану передали послание от Медведева

Делегация партии «Единая Россия» и посол России в Турции Алексей Ерхов передали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, приветствие от заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

«Представители «Единой России» передали приветствие председателя партии Дмитрия Медведева на имя председателя Партии справедливости и развития (ПСР), президента Турции Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.

Медведев, подчеркнув, что многоплановое партнерство наших государств опирается на крепкие традиции дружбы и взаимного уважения.

23 февраля стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине. Источник добавил, что также в ходе переговоров Фидан намерен заявить о готовности Анкары принять переговоры по Украине. В Турции ожидают, что Лавров посетит страну 23 февраля.

Ранее Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине.