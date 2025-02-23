Эрдогану передали послание от Медведева

Делегация партии «Единая Россия» и посол России в Турции Алексей Ерхов передали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, приветствие от заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Эрдогану передали послание от Медведева
© РИА Новости
«Представители «Единой России» передали приветствие председателя партии Дмитрия Медведева на имя председателя Партии справедливости и развития (ПСР), президента Турции Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.

Медведев, подчеркнув, что многоплановое партнерство наших государств опирается на крепкие традиции дружбы и взаимного уважения.

23 февраля стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине. Источник добавил, что также в ходе переговоров Фидан намерен заявить о готовности Анкары принять переговоры по Украине. В Турции ожидают, что Лавров посетит страну 23 февраля.

Ранее Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине.

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