Рютте посоветовал странам ЕС "перестать ныть"

Страны Евросоюза должны "перестать ныть" и добиться своими действиями места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте.

"Европейские страны должны перестать ныть и предпринять конкретные действия, чтобы добиться места за столом переговоров по Украине", - сказал он на пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Петером Пеллегрини, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Рютте назвал "позитивными мирные инициативы президента [США Дональда] Трампа", хотя и признал, что "был несколько рассержен, слушая выступления в Мюнхене", а также тем фактом, что Соединенные Штаты начали переговоры по Украине без консультаций с НАТО.